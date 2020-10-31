美國國家廣播公司（NBC）昨報導，《蘋果日報》委託第三方，製作美國民主黨候選人拜登之子杭特與大陸關係的報告，意圖影響拜登選情。《蘋果日報》原堅稱該公司與報告無關，後來壹傳媒創辦人黎智英坦承，這份報告是他的私人助理馬克‧西蒙委託製作。對此，學者質疑，若沒有黎智英的授權，西蒙能委託他人製作嗎？黎智英顯然在斷尾求生。

銘傳新聞系主任孔令信表示，涉及拜登兒子杭特與陸關係的64頁調查報告，是一份還未確定的報告，包括Google、Twitter、FB等社群媒體都沒有跟進報導，就是不希望重演2016年希拉蕊電郵門爭議。

孔令信說，此案屬於爭議性新聞，在新聞撰寫與標題，都應有但書，要提到須留待調查，或者由第三方查證清楚才能確定，否則易被認為在做內容廣場的事情。

對於《蘋果日報》原堅稱該公司與報告無關，要求NBC更正，後來壹傳媒集團創辦人黎智英坦承，這份報告是他的私人助理馬克‧西蒙委託製作，孔令信認為，西蒙以前是蘋果日報的發言人，雖然西蒙稱這是他個人行為，但若沒有黎智英的授權，西蒙也不會提領1萬美元，並轉交給該份報告的共同作者之一、越南大學教授鮑爾丁。

孔令信指出，黎智英顯然在斷尾求生，因外傳的消息指控到他的人馬，他要趕快處理掉。他評估，NBC的報導出刊，對拜登的影響，將從原本的負面，轉為止血或平息下來，反過來對川普非常不利。

(中時 )