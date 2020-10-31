軟銀鷹隊今（31）日以11比2大勝西武獅隊，拿下本季第70勝，也是最近的6連勝，而且10月分戰績22勝1和4敗，也寫下日職單月最多勝紀錄。石川柊太先發6局被擊出4支安打，送出5次三振，四壞球、觸身球各1次，失1分是自責分，拿下勝投，戰績10勝3敗、自責分率2.48。

軟銀開路先鋒周東佑京今天5打數擊出2支安打，但前面的壘包都有隊友，以致無法發揮快腿威力，未能增加盜壘成功次數，連續盜壘成功停在13場，不過這已日本職棒新猷，也比大聯盟紀錄多1場，改寫世界職棒紀錄，相當不容易。

西武隊先發投手十龜劍投5局，被擊出11支安打，失掉8分，其中7分是自責分，前2局就丟掉6分，最後也吞下敗投，戰績1勝2敗、自責分率7.50，今年他的先發機會並不多。

此外，西武隊台灣球員吳念庭在8局上出場，代替源田壯亮擔任游擊手，8局下有打擊機會，結果打成二壘滾地球出局，打擊率下滑到1成56。

(中時 )