鍾姓原滿懷欣喜等待即將畢業的女兒回國，卻從此與自己的愛女天人永隔。（圖／翻攝臉書）

來台就讀台南長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚上從學校返回租屋處途中，遭梁姓兇嫌擄走先姦後殺再棄屍。對此，鍾父特別表示，目前都不打算向此名變態男家屬索取賠償，或者是任何報復性行動，只希望能夠將此名淫棍接受最嚴厲的懲罰。

長榮女大生慘遭先姦後殺命案震驚台灣社會，讓多數得知消息的民眾，紛紛感到相當憤怒，甚至還有熱心的當地居民，直接蛋洗兇嫌雙親的高雄老家，要的只是對於變態男所做出的變態行徑替天行道。

根據《星洲網》的報導，鍾父表示自己的女兒已經離開自己，如今自己最想做的事，希望這名犯下變態惡行的兇嫌，能夠接受最嚴厲的法律制裁，鍾父進一步說明，如今女兒已經離開，能否對兇嫌報復的到已經不重要了，更不用提是否要向兇嫌家屬要求賠償。

鍾父相信台灣政府其實也不想讓這樣的事情發生，目前也希望藉由女兒的死亡，能夠讓大眾社會有所警惕，不要再出現類似的悲劇發生了！

(中時新聞網)