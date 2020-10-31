「2020桃園萬聖城-是在HELLO CITY」活動10月31日至11月8日於桃園高鐵站前廣場舉行，今晚舉行變裝演唱會，聚集3萬人變裝共襄盛舉。藝人也卯足全力裝扮，主持人納豆、徐凱希分別裝扮成鬼娃恰吉、小丑女為演唱會揭開序幕，納豆開玩笑地說：「希望接下來出場的來賓，都可以穿著國王的新衣。」徐凱希首次主持大型活動難掩興奮之情，希望將最好的表現獻給桃園。

打頭陣開唱的陳芳語，扮演經典壞女人角色庫伊拉辣翻全場，帶著101忠狗舞群，演唱多首動感舞曲和成名曲《愛你》。而近期國片《刻在你心底的名字》票房衝上冠軍，演唱電影宣傳曲《Hello》的藝人龔言脩，以帥氣的鬼滅之刃炭治郎角色造型登場，封為全場最夯變裝。

接著登場的閻奕格，則以性感貓女裝上台，黑色緊身衣展現身材曲線，打扮大突破。潘裕文化身深情吸血鬼，演唱《情歌》、《日不落》等經典歌曲，民眾聽得如癡如醉，而潘裕文身為桃園人，很開心回到家鄉演唱，與主持人徐凱希同是「星光幫」出道，她佩服潘裕文在星光傳奇13年後，仍堅持唱歌這條路，徐凱希自嘲因唱歌紅不了，就改當主持人。詳細活動資訊請上2020桃園萬聖城活動官網查詢。

納豆、徐凱希分別裝扮成鬼娃恰吉、小丑女。（年代提供）

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