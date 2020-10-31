天佑台灣！今年最強颱天鵝將直奔菲律賓，不會對台灣天氣造成影響。另一颱風閃電距離台灣仍遠，未來路徑和強度不確定性仍大，有待觀察。天氣達人彭啟明分析，周未假日天氣不錯，但日夜溫差較大，晨間氣溫偏低。隨著東北風增強，下周一下半天將變天，北東部有降雨的機會。

氣象達人彭啟明今（31日）晚在臉書上表示，天鵝颱風於昨日晚間發展為強颱，其中心最大風速每秒63公尺，是2013年海燕颱風後最強的一個，成為今年風王和最強颱。所幸天鵝颱風並不會接近台灣、而是將通過菲律賓進入南海，其外圍水氣北上狀況也不明顯。而位在天鵝颱風東南方的閃電颱風，預計未來3-4日逐漸接近呂宋島東方海面過程中，仍有發展增強機會，路徑則仍有較大不確定性，尚要追蹤觀察數日才能確定。

彭啟明指出，周末這兩日天氣還不錯，東北風減弱而水氣偏少，僅在東半部地區有較多雲量及零星小雨機會。各地需留意夜間輻射冷卻可能造成日夜溫差較大，尤其晨間氣溫偏低。下波天氣變化預估在下周一下半天起，有新一波東北風增強，屆時迎風面的北東部地區雲量增多，並有局部短暫雨機會。

氣象局表示，明 (11/1)清晨仍有輻射冷卻效應，各地低溫約19至22度，局部近山區平地或空曠處可能更低，請注意保暖，白天高溫北部及東半部約27至28度，中南部高溫可達30度以上，中南部日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化；降雨方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨的機率。

另外，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；另外，基隆北海岸、西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有長浪發生的機率，前往海邊活動或海上作業請注意安全。

(中時新聞網)