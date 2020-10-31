大陸官媒中央電視台最知名《新聞聯播》主持人歐陽夏丹因有超過半年未曾露面，外界傳言可能與被調查的大陸前公安部副部長孫力軍涉溓違紀案有關，先前消息曾指歐陽夏丹是配合孫力軍案的調查，但日媒近日爆料稱，歐陽夏丹是被中共紀監委帶走並正在接受調查。

日本《產經新聞》引述多名消息人士的話稱，因與已經落馬的大陸公安部副部長孫力軍有密切關係，歐陽夏丹正在接受調查。

報導說，目前無法知道歐陽夏丹與孫力軍的真實關係，但是2014年政法委書記、前公安部長周永康被抓時，央視也曾有2名女主播也捲入其中。

消息人士透露，歐陽夏丹有可能不至於被逮捕，配合調查後就被釋放，但是恐怕無法返回《新聞聯播》的主播工作。

到目前為止，大陸官方沒有對歐陽夏丹的情況作出任何說明。網上則有各式各樣的猜測，包括遇上感情困擾等問題。

《多維新聞》也指出，今年4月19日，中共中紀委通報中國公安部副部長孫力軍涉嫌違紀，接受調查。隨後，外界便傳出央視有多名女主播捲入此案，被帶走 協助調查的包括董卿、歐陽夏丹及李思思。

不久後董卿和李思思兩人對外闢謠，並在今年8月22日參加央視大型節目《新時代最可愛的人》錄製，兩人在央視上現身破除外界對兩人不利的傳言。

報導指出，歐陽夏丹的去向仍不明，大陸網上很多友都在問「歐陽夏丹去哪了？」還有細心的觀眾記得她消失的時間至少有180多天。

半年前大陸央視主播康輝也從央視消失過一段時間，引起了各種的猜測，不過後來他回歸工作，並在社交媒體發佈動態打破了外界的猜測。

今年43歲的歐陽夏丹出生於廣西桂林，畢業於中國傳媒大學，曾在上海電視台新聞頻道任職，2003年進入央視經濟頻道主持節目，2011年成為《新聞聯播》主播，曾獲得央視多個節目主持獎項。

(中時新聞網)