許效舜接受壹電視《我是救星》節目專訪，談及貴人非亦師亦友的澎恰恰莫屬，但恩師近來遭逢破產危機，他還原當天晚上澎恰恰傳給他的簡訊內容：「如果在哪裡發現我，就草草了事，倒是家裡的老小，幫我看著點」，讓許效舜超緊張，直到凌晨兩點半才聯絡上人，「你連最後一步都不怕了，還有什麼不敢面對」，跟澎恰恰苦口婆心勸了一個小時，也看得出師徒情深。

許效舜自稱有靈異體質，主持人陳雅琳寫了「龍」字，原本是要讓許效舜幫測字看命盤，沒想到他突然迸出一句「我剛才有看到你阿公」，讓陳雅琳嚇了一跳，她事後表示，「如果他講的是外公的話，連我自己都沒看過他長什麼樣子」。

曾幫9999人測過字的許效舜分析，陳雅琳是「女人男命」，他說很少看女生測字會寫「龍」這個字，「妳肩膀上的責任是男生的」，妳唯一需要注意的是身體健康」，前陣子眼睛才剛康復的陳雅琳，被許效舜這樣叮嚀，錄影當下正逢農曆七月民俗月，也讓現場工作人員感受到神秘的力量。

許效舜日前宣布想參選2022年基隆市長，但放眼潛在對手，包括民進黨立委蔡適應、民眾黨秘書長謝立功，還有國民黨前立委謝國樑，各個有深厚政治實力，陳雅琳問許效舜無黨無派怎麼拼？他堅定說，這跟當初他進演藝圈，家裡沒有人看好他一樣，如果他有機會，一定會好好做，「基隆是我們的父山母地，我會全力以赴執行我的人生任務」、「我是要給基隆人一個選擇的機會」。

許效舜來自政治家庭，父親曾任四屆基隆市議員，也是二二八受難家屬，阿公曾任八堵車站副站長，遇到軍隊後無緣無故「被消失」，留下當時才32歲的阿嬤，一個女人獨力撫養2個小孩與遺腹子，想起阿嬤當年到處找阿公屍體，曾想跳海一了百了，讓許效舜在攝影棚大噴淚。回憶當初進演藝圈，全家沒人贊成，阿嬤還虧他「你長這麼醜怎敢去」，只有媽媽挺他，許效舜感念唯一「贊成票」，讓他勇闖演藝圈30年。喜劇之王許效舜的精采人生故事，11月1日星期日晚上八點，壹電視49頻道《我是救星》播出。

(中時 )