台中十大交易熱區，烏日擠進第10名，高鐵特區「浩瀚豐世紀」連彰化民眾都來購屋。（盧金足攝）

台中捷運綠線打造名副其實的捷運「綠」線，18座車站皆符合綠建築。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中烏日高鐵特定區是目前中台灣唯一擁有三鐵的共構站，除台鐵、高鐵之外，台中捷運綠線預定在年底前通車，捷運利多發酵，有巢氏房屋以六都房市交易分析，最新9月建物買賣移轉棟數，台中市增加54.6％，前三季十大交易熱區，大里、豐原成長動能強，烏日區交易量大幅成長近50％，2019年時只有741棟，到今年同期已超過1000棟關卡，交通建設、大型百貨投資進駐等利多因素，搶進第10名。

歷經11年工期的台中捷運綠線，甫經交通部完成履勘，市長盧秀燕強調，市府加速完成需改善事項，預計年底前通車，當作市民最好的新年禮物，捷運上路後，將成為桃園以南、高雄以北第一條捷運，台中市終於要迎接捷運時代。

台中捷運綠線全長16.71公里，共18站，市府盤點沿線周邊多達100個景點，高鐵特區將結合高鐵、台鐵成為三鐵共構運輸網，烏日區有捷運綠線G18站，帶動台中都會區經濟發展，而且18座車站都符合綠建築，名副其實的捷運「綠」線。

有巢氏房屋分析台中市十大交易熱區，大里、豐原成長動能強，烏日區交易量大幅成長近50％，2019年時只有741棟，到今年同期已超過1000棟關卡，擠進第10名。

在百花齊放的高鐵特區，吸引精銳、龍寶、富旺等多家品牌建商推案，「浩瀚豐世紀」獲購屋者青睞，成為指標建案，此外，因應建材與技術工資調漲，增加營建成本，今天開工動土，2500多坪基地特別退縮，種植綠樹植栽，規畫大公園友善鄰里。

烏日是台中房市的超級戰區，「浩瀚豐世紀」基地交通位置近高鐵台中站，擁有捷運綠線G18站、台鐵紅線三鐵共構，搭大眾運輸到站就到家的生活效率，周遭有74號道、國道一號，四通八達交通樞紐，除區域客，還吸引中科與彰化地區民眾來烏日購屋。

受惠於交通設施與重大建設消息，台中捷運綠線即將通車、大型百貨商場要進駐、品牌建商紛卡位，烏日區交易熱點高鐵站周遭，中彰投區域形成生活圈。

高鐵副都心發展獲高鐵、台鐵及捷運「三鐵共構」激勵，人口移入增多，統計高鐵台中站去年進出站即高達2309萬人次，年增4％，平均每日進出高鐵台中站達6.32萬人次，生活機能佳，交通建設到那裡，繁榮就到那裡。

(中時 )