江啟臣31日晚上在臉書貼文說，「總冠軍賽第一戰來到台中舉行，排開行程就是要來幫中信兄弟加油，今年我們絕對要抱回冠軍獎杯！！（翻攝江啟臣臉書）

台南市議員謝龍介隨後也在臉書公開迎戰，輸的人要穿著對方的球衣去參加中常會。（翻攝謝龍介臉書）

「江啟臣跟龍介仙對賭」！中華職棒總冠軍賽首戰31日晚上在台中洲際棒球場開打！國民黨主席江啟臣和台南市議員謝龍介，兩人各自為支持的「中信兄弟」及「統一獅」加油打氣，兩人並在臉書隔空喊話打賭，誰輸就穿對方球隊的球衣，出席國民黨11月11日中常會。

江啟臣31日晚上在臉書貼文說，「總冠軍賽第一戰來到台中舉行，排開行程就是要來幫中信兄弟加油，今年我們絕對要抱回冠軍獎杯！！聽說謝龍介是統一獅的忠實球迷，他要來跟龍介仙公開對賭，輸的人就穿對方球隊的球衣出席11月11日中常會」，「我賭總冠軍一定會是中信兄弟」。

台南市議員謝龍介隨後也在臉書公開迎戰，他說，「今天是總冠軍賽開幕戰在台中開打，江啟臣主席是兄弟象的支持者，而我卻是統一獅死忠的擁護者，所以主席的兄弟象和我統一獅對賭，系列戰輸的人要穿著對方的球衣去參加中常會。哈哈」

(中時 )