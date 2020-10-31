美國總統大選進入最後倒數，基金經理人指出，不論現任總統川普連任或民主黨總統候選人拜登贏得大選，帶動美股走出3月低潮的科技股，漲勢恐在未來幾個月面臨挑戰。

部分投資人認為，由於華盛頓有意對科技業嚴加規範，且新一輪大型紓困方案可望帶動類股輪動，受惠族群將由科技股轉至其他產業，包括對經濟敏感的價值股等，科技股恐遭遇逆風。

太平洋人壽基金顧問資產配置部門主管哥克曼（Max Gokhman）指出，類股輪動已經啟動，大選過後將出現轉變，不過類股輪動需要時間。哥克曼9月已將大型科技股的投資評等由「加碼」下修至「中立」。

投資人表示，若是拜登一如民調結果贏得大選，科技企業恐將面臨更高的企業稅，以及更嚴苛的法令規範。川普與拜登皆批評科技巨擘權力過大，不過卻未明言要求科技大廠分拆。

拜登打算將企業稅率從目前的21％調高到28％，將衝擊科技業獲利，不利科技股後市。

根據標普道瓊指數公司（S ＆ P Dow Jones Indices）數據，蘋果、微軟、亞馬遜、臉書與谷歌母公司Alphabet五大科技巨擘，目前占標普500指數的權重約達23％。

長期看空科技股的對沖基金綠光資本創辦人安霍恩（David Einhorn），日前向客戶表示，自標普500指數於9月2日刷新歷史新高以來，科技股便陷入「巨大泡沬」。

部分投資人指出，近日在華盛頓舉行的聽證會，是美國政府有意對科技業加強規範的跡象，不論哪個政黨入主白宮。

此外，美國司法部10月稍晚正式控告谷歌，這是繼1998年指控微軟違反反壟斷法之後，政府對科技巨擘最大的反壟斷執法。

哥克曼表示，這項議題或許是兩黨唯一意見一致之處。

(工商 )