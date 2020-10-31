美國疾病管制與預防中心（CDC）30日解除實施將近8個月的郵輪禁航令，改採行「有條件航行指令」，帶動郵輪股大漲。

CDC的消息出爐後，全球三大郵輪集團嘉年華（Carnival）、皇家加勒比（Royal Caribbean），與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）股價狂飆。

郵輪龍頭嘉年華股價30日盤中一度躥揚11％，終場漲幅收斂至5.6％；皇家加勒比股價收盤勁升4.8％，挪威郵輪強彈5.45％。

現行的郵輪禁航令於30日到期，新的航行指令的效期將至2021年11月1日止，或是直至CDC主任芮斐德（Robert Redfield）決定終止為止。

CDC宣布郵輪禁航令解除，並不代表郵輪公司下周或近日便可在美國重新啟航。美國新冠肺炎疫情日益嚴峻，30日確診人數創單日新高，突破10萬人大關，數據創下全球最高，並超越前一日的9.1萬人紀錄。

根據CDC聲明稿顯示，美國新的郵輪航行規範建立一套匡架，協助業者執行安全措施，以便郵輪能分階段在美國水域回復航行。

雖然多數產業深受疫情重創，但郵輪業者遭受格外嚴重的打擊。嘉年華、皇家加勒比與挪威郵輪2020年股價至少腰斬，不過3家公司股價自3月中觸底以來，漲幅皆超越大盤。

以挪威郵輪為例，該公司股價自2020年開春以來暴跌將近70％，不過自3月18日降至52周低點後，股價便持續走升，累計飆漲將近100％。

在疫情方面，美國30日新增100,233起確診患者，創下全球紀錄，超越印度9月寫下的單日新增97,894起紀錄。

美國近2日的單日新增確診案例顯示，美國現在每一秒便新增逾一名確診患者。根據約翰霍普金斯大學最新統計，美國確診病例突破904萬例，死亡人數逼近23萬人。

(工商 )