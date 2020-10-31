「台中國際舞蹈嘉年華」在台中舊火車站周邊熱鬧登場，各舞蹈團隊賣力演出。（陳淑芬攝）

「台中國際舞蹈嘉年華」今天起為期2天，在台中舊火車站周邊熱鬧登場，晚間開幕晚會將活動帶到高潮，台中市長盧秀燕與議員江肇國等人還小秀舞步，逗得現場歡笑聲、掌聲不斷，群眾魅力十足。盧秀燕表示，活動運用燈光投射打造華麗場景、復古元素營造氛圍，搭配舞蹈團隊演出，打造中城風華再現。

「台中國際舞蹈嘉年華」今年移師中城區舉行，今天下午在中山路與繼光街口的自由舞台，舞蹈影片競賽決賽熱烈開賽；舊火車站廣場也推出舞蹈踩街，15個舞蹈及表演團隊浩浩蕩蕩，各定點演出吸引民眾駐足，晚間還安排開幕晚會，舊城區舞出活力，從白天到晚間吸引大批人潮。

「我也是舞蹈出身！」盧秀燕現身開幕晚會幽默地說，她小時學過芭蕾及現代舞，也算舞蹈出身，她並在舞蹈老師Kimiko帶領下，隨著復古音樂跳起「恰恰」舞步；隨後，又擺出幾個「芭蕾」舞步，她與到場的議員江肇國等人小秀舞步，炒熱現場，驚呼、歡笑不斷。

盧秀燕表示，今年國內新冠肺炎疫情控制得宜，舞蹈嘉年華仍能順利舉行，讓民眾不用出國就能感受不同文化、不同年代的舞蹈饗宴。

「台中國際舞蹈嘉年華」開幕晚會邀請金鐘主持人徐乃麟與藝人嘻小瓜攜手主持，兩人介紹各支舞團精彩舞碼幽默有趣，表演舞蹈團體輪番上陣舞力全開，帶動台中舊火車站周邊熱鬧一整天。

(中時 )