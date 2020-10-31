大陸國務院副總理劉鶴31日主持召開金融穩定發展委員會（金融委）專題會議。會議表示要按照五中全會做出的戰略部署，紮實做好金融改革開放各項工作，重申要增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

會議強調，要按照五中全會做出的戰略部署，紮實做好金融改革開放各項工作。建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，提升金融科技水平，增強金融普惠性。

要深化國有商業銀行改革，支持中小銀行和農村信用社持續健康發展，改革優化政策性金融。增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高直接融資比重。

還要推進金融雙向開放。完善現代金融監管體系，加強制度建設，提高金融監管透明度和法治化水平，完善存款保險制度。堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為「零容忍」。積極穩妥防範化解金融風險，堅決維護金融穩定，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

會議指出，當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係。要落實五中全會精神，堅持市場化、法治化、國際化原則，尊重國際共識和規則，正確處理好政府與市場的關係。既要鼓勵創新、弘揚企業家精神，也要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。

(工商 )