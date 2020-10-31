演員們到台下與觀眾互動，氣氛熱鬧活潑。（紙風車劇團提供）

番薯島上的番薯國，蕃薯國王因為生病，沒了笑容，後來大家發現，要到蕃薯森林找「幸福鳥」，才能治好蕃薯國王，於是虎克船長和小飛俠的冒險即將展開。紙風車劇團的《蕃薯森林奇遇記》，今（31）日晚間在彰化田中帶來劇院規格的戶外演出，演出前觀眾就已坐滿，有4500名大小朋友闔家光臨。

有趣的是，穿著戲服的不只有紙風車的演員們，由於剛好是美國萬聖節，還有小朋友穿著萬聖節扮裝來，台上台下一起奇裝異服，演員們也到台下與觀眾互動，氣氛熱鬧活潑。

故事中，虎克船長和小飛俠原本愛吵架，但當他們歷經千辛萬苦終於到達幸福島上的幸福森林時，東海怪龍王出現，不只淋濕幸福鳥的羽毛讓幸福鳥無法飛翔，還派出妖怪把虎克船長和小飛俠打得東倒西歪。幸好兩人終於團結起來，最終化解危機。精彩劇情讓大小朋友目不轉睛。

交通部觀光局近年邀請台灣知名表演藝術團隊到小鎮演出，深獲好評，今年的「2020小鎮遊戲趣2.0」擴大規模，自9月5日起，於全台16處小鎮盛大上演，期盼觀光結合文化藝術。今日由紙風車劇團到彰化田中演出。

交通部觀光局國民旅遊組專委徐佩鈴表示：「在疫情這麼嚴重的時候，台灣非常幸運，還能在國內到處去遊山玩水。希望藉由這些優秀台灣品牌團隊，把大家帶到台灣的各個經典小鎮，讓大家看到小鎮的美，藉由精彩的表演活動，把大家一起帶來田中玩。」

(中時 )