中科舉辦智慧創新創業競賽，由明谷農業生技公司摘金，由中科管理局副局長施文芳（左一）頒獎 。（盧金足攝）

中科管理局培育新世代產業新創團隊，舉辦智慧創新創業競賽。（盧金足攝）

科技部中科管理局培育新世代產業新創團隊，舉辦智慧創新創業競賽，吸引全台46組新創團隊報名，17組通過初審新創團隊晉級，31日在中科智慧機器人自造基地展開最後爭霸戰，由明谷農業生技奪冠，中科管理局長許茂新指出，透過競賽提高曝光度，為新創團隊爭取被投資的機會，有效銜接新創與業界的「關鍵一哩路」。

中科管理局長許茂新表示，新創事業常面臨「創意無限、資源有限」的困境，協助新創事業將創意商品化及市場化，獲得專業投資人的青睞，是中科舉辦創新創業競賽的初衷。

他強調，中科管理局以實際行動表達對新創團隊的支持，透過競賽平台及專業評審講評，為新創事業精進自身的技術及產品助一臂之力 ，提高曝光度，爭取被投資的機會，盼由嶄新創意，為產業注入新能量，促進產業升級，帶動台灣經濟成長發展。

為擴大鼓勵企業內部創新，競賽不限於學生團隊，參賽資格更進一步開放創立初期、具備發展潛力的公司也可參賽。

決賽邀請中台灣企業主、高階經理人及投資人擔任評審，在歷經各團隊活潑生動的創意成果發表、評審熱烈討論與講評後，最終由研發智慧植物照明產品，技術應用於植物照明，可辨識作物生長，監控植物健康，自動控制照明來降低電費並提高作物品質與產量的明谷農業生技公司摘金，獲得10萬元獎金。

為扶植優秀潛力新創團隊，中科建構中台灣創新創業生態系，決賽評選出的優勝隊伍，將由中科智慧機器人自造基地加速器透過系列輔導機制進一步孵化並與產業深化鏈結，在後疫情時代正面迎向挑戰與機會，讓新創團隊的創意未來能擴大成生意，開發產業發展的新契機。

(中時 )