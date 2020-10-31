2020木蘭聯賽盃🏆第2輪精選影片 （完整賽事精華請鎖定粉絲頁） #台中藍鯨 2 - 1 #臺北熊讚

木蘭聯賽盃今天在花蓮縣立體育場進行4強戰，台中藍鯨的香港門神吳卓蔚上演寶島處女秀，雖在第61分鐘被台北熊讚梁凱柔幸運吊射破門，所幸今年木蘭聯賽金靴后包欣玄先罰進12碼球追平，1分鐘後李綉琴再助攻粘菁云破門，幫助藍鯨以2比1逆轉氣走熊讚，率先挺進11月7日在台北田徑場的冠軍戰。

藍鯨今年木蘭聯賽4連霸夢碎，最大關鍵就是門將太嫩，因此排除萬難爭取香港女足第一門將吳卓蔚加盟，不過因新冠疫情得先隔離，處女秀已是聯賽盃。熊讚上周表現精彩的「高校怪物」林欣卉則因母校比賽缺陣，上半場藍鯨與熊讚以0比0戰平。

梁凱柔第61分鐘替台北熊讚先馳得點。（中華足協提供）

第61分鐘熊讚發動快攻，梁凱柔從左路起腳吊中，沒想到這顆沒掌握好的傳球卻誤打誤撞越過吳卓蔚的頭頂，打到遠側內柱彈入門內，讓熊讚幸運的先馳得點，以1比0領先藍鯨。

木蘭聯賽金靴后包欣玄罰進追平的12碼球。（中華足協提供）

或許是不像熊讚上周首輪才有實戰磨合，已經1個多月沒比賽的藍鯨有些慢熱，落後搶攻也有些急躁，後防一度告急。不過最終還是例行賽射進21球的包欣玄挺身而出，第79分鐘她從左側禁區外起腳吊中，球打在熊讚後衛潘聖華的右手上，裁判吹判12碼極刑，包欣玄親自遭刀破門，替藍鯨扳成1平。

藍鯨追平後勢如破竹，1分鐘後李綉琴在禁區右側強勢過人下底橫傳，助攻無人盯防的粘菁云輕鬆推射破門，藍鯨在兩分鐘內連進2球，逆轉搶下首屆聯賽盃決賽門票，也讓吳卓蔚的寶島處女秀就開出紅盤。

(中時 )