市府特別在台灣大道市政大樓府前廣場進行戶外轉播，盧秀燕親自為中信兄弟加油打氣。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台灣職總冠軍賽首戰今天在台中開打，市長盧秀燕白天受邀開球，晚上更到市府廣場為中信兄弟加油。盧秀燕指出，因應防疫球場只開放7成座位，7成都已滿座，為了無法入場觀賽的球迷；市府特別在台灣大道市政大樓府前廣場進行戶外轉播。

市長盧秀燕今天受邀擔任開球嘉賓順利投出第一球。盧秀燕指出，今年全球受新冠肺炎疫情影響，許多運動賽事無法舉行；台灣防疫得當全球第一場職業運動賽事、全球第一場開放球迷入場觀賽都在台中。今天中華職棒總冠軍賽第一戰也在台中，多項第一；她特別感謝職棒球團和球員的精采付出與表現。

中華職棒總冠軍賽今天開打，台中市地主隊中信兄弟與統一獅爭霸，很多無法到洲際棒球場觀看球賽的民眾，跑到市府廣場來看直播；卻出現「小插曲」，大螢幕畫面剛開始出現時好時壞，有時甚至會全黑，造成部分球迷的不爽。

運動局強調，經派員查明後，僅1局上出現短暫不穏，原因是開賽初期收視流量太大，部分短暫訊號傳輸受阻所致；經該局要求後，直播單位立馬改善，目前比賽與直播都順利進行中，希望中信兄弟順利拔得頭籌拿下首勝，將榮耀留在台中。

(中時 )