歐力士隊台灣投手張奕今（31）日在對火腿鬥士隊之戰8局下登板後援1局無失分，當時歐力士以1比6落後，最後也以這個比數落敗，張奕無關勝負，戰績仍是2勝3敗，自責分率下降到3.97。

張奕只用9球就讓火腿打者3上3下，首先碰到野村佑希，只見張奕速球連發，最快150公里，讓野村打成一壘飛球被接殺。接下來的打者是清水優心，由於球速達到151公里，清水只能打成右外野飛球被接殺。最後張奕對決谷內亮太，投了5球，最後以152公里速球讓谷內揮棒落空被三振，總共張奕只投了9球。

比較可惜的是火腿隊的「大王」王柏融今天沒有上場，火腿隊打擊表現最好的是開路先鋒西川遙輝，4打數4安打，另有3分打點進帳，打擊率上升到3成10。

此外，歐力士明天的先發投手是21歲的本田仁海，個人一軍初登板，可見教練團是要測試新人。而除了明天對火腿隊之戰，歐力士下周還有最後5場比賽，或許張奕還會有一次先發機會。

(中時 )