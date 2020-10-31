中共19屆五中全會29日閉幕，大陸國務院總理李克強30日主持召開國務院「十四五」規畫「綱要草案」編制工作領導小組會議並作重要講話。

新華社31日報導，李克強指出，「十四五」時期，大陸發展仍處於重要戰略機遇期，同時也面臨很多新挑戰。編制「十四五」規畫綱要，要認真貫徹五中全會精神，全面把握新發展階段，堅持穩中求進工作總基調，圍繞落實新發展理念、推動高質量發展、深化供給側結構性改革、構建新發展格局，緊扣滿足人民日益增長的美好生活需要，使規畫既有戰略性和前瞻性、又有針對性和操作性，將以制定「十四五」規畫和2035年遠景目標建議的部署變成推動經濟社會發展的具體藍圖。

李克強指出，大陸仍然是世界最大發展中國家，規畫編制要立足國情、實事求是，堅持發展第一要務，著力辦好自己的事。要深入研判未來發展趨勢特別是各種不確定因素，圍繞提升發展質量、增進民生福祉等，科學構建指標體系、提出具體目標，使規畫既鼓舞人心又符合實際，既盡力而為又量力而行，經得起實踐和歷史檢驗。

李克強要求，規畫編制要謀畫確定「十四五」發展的支撐舉措。圍繞強化創新驅動發展、發展現代產業體系、擴大國內需求、促進國內國際雙循環、加強生態文明建設、提高人民生活水平等，再推出一批發展工程、創新工程、民生工程，特別是在教育、醫療、養老、育幼等方面加大力度。要研究提出有針對性的重大政策，保障規畫確定的重點任務落地。

李克強說，編制規畫是政府的職責，實施規畫要依靠人民群眾，尊重經濟規律，發揮市場力量。規畫要圍繞充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，善用改革開放的辦法破難題促發展。突出敢啃硬骨頭，深化重點領域和關鍵環節改革，持續推進「十四五」加快打造市場化法治化國際化營商環境，更大激發市場主體活力；實行高水平對外開放，拿出更多更有力度的開放舉措，促進國際合作，實現互利共贏。

李克強強調，編制規畫是當前一項重要任務。要加強組織領導和工作統籌，強化全局意識和責任，抓好各領域重大問題研究，廣泛聽取各方面特別是社會公眾意見，進一步集思廣益、凝聚共識。做好國家規畫與地方規畫、專項規畫有機銜接。全國上下共同努力，推動「十四五」時期經濟社會持續健康發展，確保全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

(工商 )