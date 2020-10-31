台南市六甲區林鳳社區長輩們製作的馬賽克水泥盆栽。（劉秀芬攝）

台南市六甲區林鳳社區與安平區國平社區合作完成的新休閒空間。（劉秀芬攝）

台南市六甲區林鳳社區與安平區國平社區合作，打造新休閒空間。（台南市六甲區林鳳社區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區過去盛產瓦片，林鳳社區內還留有瓦窯遺跡，社區民眾以馬賽克與瓦片黏貼技巧，重新打造社區入口意象標誌；在成大建築所USR團隊協助下，於活動中心旁新建「癒樹林鳳」療癒空間，社區煥然一新，吸引社區民眾更常到活動中心報到。

林鳳社區發展協會理事長蔡明賢表示，透過這次社造計畫，林鳳社區志工們前往三合瓦窯廠進行參觀，再聘請老師教授馬賽克與瓦片創作之黏貼技巧，讓居民學會自己打造社區裝置藝術，企圖轉型並振興舊有的社區產業。

在創作的過程中，志工們決定改造台一線7-11旁舊有之入口意象，並參加成大USR團隊舉辦之設計工作坊，對社區裝置藝術進行發想；隨後再結合成大王羿霖同學的水泥盆栽工作坊與馬賽克拼貼工作坊，讓居民將熟悉的瓦片與水泥盆栽結合，創造出美麗且實用的藝術品。

此外，鑒於居民都早上到活動中心活動，但面東空地因太陽直射而少有人使用，野草叢生，王羿霖決定與在地居民一同改造空地，沿著活動中心建立起格柵式的涼亭，並參考在地特產水稻在稻穗豐滿時於風中搖曳的姿態，將涼亭的屋頂做上下高底的起伏變化。

這次改造還邀到安平區國平里志工跨區合作，每月4次前往林鳳社區協助泥作。國平社區發展協會總幹事陳文濱表示，林鳳社區原有許多工匠，看到其他社區遠道來幫忙，大家也紛紛前往協助，一起完成新的休閒空間。

蔡明賢說，療癒空間硬體設備剛完工，未來將由社區居民持續綠美化，藉由栽種植物進行園藝療癒，日後也將種植百香果，讓蔓藤攀爬柵欄遮陰，棚架下設置休息座椅，讓長輩運動後可以賞花蒔草，聊天休息。

(中時 )