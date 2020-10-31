桃園龜山火警 1人受困獲救 21:412020/10/31 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區湖山街今天1間4樓工廠發生火警，1人獲救。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區湖山街今天1間4樓工廠發生火警，桃園市消防局派出67人、25輛救災車輛前往。有1人受困，消防隊員協助使用共生面罩將其救出。火勢在8時許殘火處理完畢。 消防局指出，今天下午4時27分接獲報案，35分抵達現場，抵達時時已有2人逃出，不過還有1人受困頂樓，傍晚5時7分許，利用共生面罩將民眾救出。火勢在5時20分撲滅，8時殘火處理完畢。 (中時 ) #消防局 #共生 #面罩 #火勢 #處理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女子爬小鬼瀑布疑似失足 跌入2米深溪流不治 21:232020/10/31 生活 桃園水務局打造親水城市 09:002020/10/31 財經 ITF旅展拚買氣住宿券1折起 04:102020/10/31 娛樂新聞 柯文哲祭2小換1大 侯不甩 04:102020/10/31 地方新聞 G07桃園站擴大施工 上下車處調整 04:102020/10/31 地方新聞 桃園花彩節楊梅率先登場 繽紛花海迎客 17:022020/10/31 寶島 歐德集團 引進德國超耐磨地板 04:102020/10/31 證券．權證 感恩節必吃美國火雞小知識 04:102020/10/31 證券．權證 房東注意！房客提前終止租約而收取違約金「要這樣處理」 09:372020/10/31 房市新訊 史上最狂！咖啡買1送2 身分證「3碼中2碼」喝爆1個月 10:102020/10/31 生活 社會熱門新聞 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 5歲女童天真回「有吃過香腸」 幼兒園師聽完臉垮了 - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 長榮女大生遭隨機勒斃 嫌供出犯案過程：猥褻一半發現沒呼吸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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