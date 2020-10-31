桃園市龜山區湖山街今天1間4樓工廠發生火警，桃園市消防局派出67人、25輛救災車輛前往。有1人受困，消防隊員協助使用共生面罩將其救出。火勢在8時許殘火處理完畢。

消防局指出，今天下午4時27分接獲報案，35分抵達現場，抵達時時已有2人逃出，不過還有1人受困頂樓，傍晚5時7分許，利用共生面罩將民眾救出。火勢在5時20分撲滅，8時殘火處理完畢。

(中時 )