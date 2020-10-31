俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部31日發布消息稱，在過去一天中俄新增新冠病毒感染者1萬8140例，累計感染人數達到161萬8116。而前一天，俄新增新冠病毒感染者1萬8283例，創下單日新增病例新高，也是連續兩天單日新增病例數創下新高。莫斯科是疫情重災區，當局表示一個月內可大規模接種疫苗。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄防疫指揮部的有關人士說，莫斯科的新冠病毒感染人數為4952人，聖彼得堡為854人，莫斯科州為535人。通稿中稱：「俄羅斯過去24小時內85個地區確診感染新冠病毒的病例為1萬8140例，其中無臨床症狀者感染病例為4401例（24.3％）。」

俄防疫指揮部的有關人士對記者說，俄羅斯過去的24小時內新增334例死亡病例，累計死亡病例為2萬7990人。其中莫斯科死亡55人，聖彼得堡死亡42人，科斯特羅馬州死亡15人。

據中新社報導，莫斯科副市長拉科娃30日表示，俄首款新冠病毒疫苗「衛星—V」註冊後的臨床試驗進展順利，已有一萬人接種了兩次疫苗，還有兩萬人接種了一次疫苗。目前接種者均感覺良好。此外，莫斯科正在對醫務人員和教師等高風險人群按自願原則接種新冠疫苗，已有約2500人接種。

拉科娃說，大批量的疫苗將在一個月內運抵莫斯科。目前莫斯科正在建設新冠疫苗接種室。莫斯科可在一個月之內為民眾大規模接種疫苗。

拉科娃表示，目前莫斯科醫院每天接收約1200名重症患者，同時也有大體相同人數的患者出院。但這種平衡是脆弱的，可能會出現搖擺。

俄中央流行病學研究所副主任普森尼奇納亞30日表示，與其他病毒性呼吸道感染一樣，不良天氣引發的身體體溫過低，致使民眾更容易受到感染。俄疫情可能在單日新增達到2萬例的峰值後，開始進入穩定期。

(中時 )