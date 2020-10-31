美國國家廣播公司（NBC）昨報導，蘋果日報涉及偽造民主黨候選人拜登之子杭特的爆料文件，壹傳媒集團創辦人黎智英坦言，助理有參與此事，但NBC報導與這份文件均與《蘋果日報》無關。對此，前國民黨副祕書長蔡正元今天嘲諷，黎智英手下的美國狗，竟敢偽造文件指控主人拜登在中國做生意，眼看主人可能當家，黎智英趕快切割撇清，問題是拜登相不相信。

蔡正元在臉書表示，美國主人在選總統，不管川普或拜登都是主人，美國中央情報局（CIA）也長期在世界各地養狗，在香港當然也有養幾條美國狗，這些在香港的美國狗是咬中國用的。

蔡正元說，美國主人沒想到這些美國狗，倒過來介入主人間的爭端，開始替這個主人咬另外一個主人，美國狗真大膽，完全搞不清楚狗的身份。他不知道黎智英是不是美國狗，但黎智英手下確定有美國狗，竟然膽大包天偽造文件，指控主人拜登在中國做生意。

蔡正元指出，眼看著主人拜登可能當家，東窗事發後黎智英趕快切割撇清，問題是拜登相不相信，尤其下屆美國國會，一定是民主黨當家，黎智英再不趕快刷牙洗臉、負荊請罪，美國主人發起脾氣來，可不知道黎智英要被罰吃多少萊克多巴胺瘦肉精。

(中時 )