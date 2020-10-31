台灣大賽G1統一獅在延長賽靠潘武雄驚天一擊3分炮，助球隊4比2擊敗中信兄弟旗開得勝，而總冠軍賽有個有趣紀錄，過去首戰打到延長賽後贏球的隊伍，奪冠機率是100%，加上統一獅首戰贏球的奪冠機率是百分百，這2數據對統一獅來說相當有利。

中職過去在總冠軍賽首戰就打進延長賽只有2次，分別是2005年興農對誠泰、2006年La new對統一，最後贏球的隊伍興農與La new都以4連勝橫掃對手，奪得該年總冠軍，首戰延長賽獲勝隊伍的奪冠機率是100%，紀錄是否能延續就要看今年結果。

此外統一獅過去共有6次台灣大賽先拿1勝，包含1996勝味全、2000勝興農、2007勝La new、2009勝兄弟、2011勝Lamigo、2013勝義大，最後都順利奪下總冠軍，機率高達百分之百；兄弟隊史先敗有5次，包含2009敗統一、2014敗Lamigo、2015敗Lamigo、2017敗Lamigo(保送勝)、2019敗Lamigo，最後都屈居亞軍，先敗奪冠機率是0。

(中時 )