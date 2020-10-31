來台就讀台南長榮大學的馬籍24歲鍾姓女大生，28日晚上從學校返回租屋處途中，遭梁姓兇嫌擄走先姦後殺再棄屍。鍾父對此表態，期盼台灣政府、司法以及長榮大學，皆能給出他們一個合理交代。

鍾爸爸表示，當自己在馬國得知女兒遭人擄走時，第一時間思索的是，女兒不曉得有沒有被遭到性侵，即便女兒因此受到凌虐，心想至少還是平安出現在自己身邊，再來慢慢開導她就好，不料女兒卻連家門都無法跨入，就直接撒手人寰，連最後一面都見不到，令自己和所有親人感到悲痛不已，鍾爸爸如今只希望台灣政府、司法以及長榮大學，皆能給出他們一個合理交代，絕不允許女兒的死就這樣草草了事。

根據《星洲網》的報導，鍾爸爸目前正忙於馬國到臺認屍的手續，女大生的媽媽則表示，他們將會在明天下午飛往臺灣，再搭乘高鐵直奔臺南處理心愛女兒的後事，也會將女兒帶回祖國後，舉辦一場追思彌撒，目前女兒的友人都已經著手準備鍾，也將會請1位法師替女兒進行招魂引渡，將心愛的女兒領回家鄉，不要再留在這傷心的臺灣是非之地，所有儀式完畢後，將會將女兒進行火葬，並將其骨灰抱回家持續當一家人。

此次飛往地為女兒所就讀的台南長榮大學，將會分別從4處，分別為學校、宿舍、案發現場以及女兒陳屍地點進行追思儀式。鍾爸爸表示，將只會去女兒所去過的地方，其他地方皆都不想再前去，由於從女兒的學校到宿舍只需花費短短15分鐘，鍾爸爸想要親身體會，女兒當時自行走在陰暗街道的感受。

(中時新聞網)