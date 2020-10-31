台中市長盧秀燕白天受邀開球，晚上更到市府廣場為中信兄弟加油打氣。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

中職總冠軍賽首戰31日在台中洲際棒球場開打，兩隊一路廝殺到十局下半，統一獅終場以兩分之差擊敗中信兄弟，拿下今年台灣大賽首勝。台中市長盧秀燕今晚在台灣大道市政大樓前廣場與球迷一起觀看大螢幕直播到最後，她說，今日兩隊表現都非常精彩，這只是第一場，中信兄弟沒有放棄，還是很有信心，「我們一定會贏得最後的勝利」。

盧秀燕今晚結束市政行程後隨即回到台灣大道市政大樓，穿上中信兄弟球衣與球迷共同為中信兄弟加油，現場球迷看見盧市長加入看球，紛紛開心上前合照，盧市長也發放糖果給到場觀戰的小朋友，氣氛溫馨。

盧秀燕指出，今年球場因為防疫只開放七成座位，全數售出，許多球迷無法入場，因此市府特別透過府前廣場大螢幕進行戶外轉播，她也選擇在此觀賽，把球場座位留給球迷朋友。

副總統賴清德日前「嗆聲」統一獅將抱回總冠軍，盧秀燕市長也喊話對賭，媒體關心賴副總統對於這個賭注有何看法。對此，盧秀燕說，賴副總統已知道此賭注，如果她輸了，一定信守承諾，戴上爆炸獅子頭假髮；但如果她贏了，賴副總統也會來台中幫忙行銷農產品，盼球迷集氣把總冠軍留在台中。

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(中時 )