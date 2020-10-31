美國政府於美東時間（26日）知會美國國會，發出對我國「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，這也是美國總統川普上任後第9度軍售。總統府發言人張惇涵表示，這是繼上週的三項軍售案後，美國政府對我國再度提供重要防衛性武器，充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。對此，前海軍官校校史館長、現任義守大學通識教育中心教授何燿光則說出為何台灣快速取得9次軍購的原因。

何燿光接受《中評社》訪問時提到，美國軍售若再從時間對比上看，今年7月新冠肺炎疫情開始在美國本土肆虐，導致川普民調快速落後，這些多少都間接並快速致使台灣取得9次軍購的原因。

美國國防安全合作署（DSCA）26日透過新聞稿表示，美國國務院同意銷售台灣100枚魚叉海岸防禦系統（HCDS），總額約23.7億美元。這是美方一週來第2度宣布對台軍售，也是美國總統川普上任後第9度軍售。

何燿光也直言，台灣目前仍沉浸在美國對台軍售的好消息中，這會使得台軍對於「國防」戰略條件的轉換缺乏相對應機制，「甚至台灣的防衛作戰戰略主導，很可能已私下轉由美方主導」。

(中時新聞網)