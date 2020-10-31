木蘭聯賽盃🏆第2輪精選影片 （完整賽事精華請鎖定粉絲頁） #花蓮 3 - 2 #桃園國際 #Hualien 3 - 2 #InterTaoyuan ⚽️#17 丁旗 (11”, 83"), #7 陳雅惠 (47”), #21 林凱玲 (56”, 68")

在木蘭聯賽提前封后時，高呼「老將、老將」的花蓮女足，今於木蘭聯賽盃再次展現老將價值！33歲的陳雅惠在落後時被推上搶攻，射入追平球還兩度策動破門攻勢，帶領花蓮以3比2逆轉氣走桃園國際，今年囊括「雙料冠軍」只剩下周決賽對手台中藍鯨這道障礙。

「悶在後面太久了！」打右中場出身的陳雅惠表示，今年因應球隊需要踢右後衛，其實她一直很想上前參與攻擊。其實在9月13日花蓮勝藍鯨提前1輪封后之戰，陳雅惠就攻入替花蓮奠定勝基的第2球，本季聯賽也貢獻了4顆進球。

桃園國際前鋒丁旗（左）兩度攻破前東家花蓮大門。（中華足協提供）

花蓮今年聯賽以不敗戰績封后，但全隊已1個多月沒有比賽，反倒是上周踢了聯賽盃首輪的桃園國際一開賽就由陳燕萍、丁旗發動猛攻，第11分鐘何宣宜右路下底橫傳，助攻丁旗推射破門，讓國際先馳得點領先花蓮。

落後的花蓮踢得綁手綁腳，差點還被國際擴大領先，上半場辛苦維持0比1局面。不過花蓮教練團下半場「神調度」把陳雅惠推上右翼搶攻，開賽不到2分鐘就發揮奇效，陳雅惠在禁區內左腳射門破網，讓花蓮追成1平。

扳平後陳雅惠繼續發威，第56分鐘她用腳背外側送出妙傳，前鋒吳詩萍立刻以腳後跟妙傳接力，兩個精妙傳球撕開國際防線，讓林凱玲在禁區左側推射遠角破門，第68分鐘陳雅惠又在禁區右側倒地前送出橫傳，林凱玲於亂軍中二度破門。國際雖靠丁旗扳回1城，卻無法再越雷池一步，以1球之差無緣爭后。

(中時 )