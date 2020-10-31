「十文溪」位於台中市和平區的八仙山國家森林園區內。（林務局提供）

太平山國家森林遊樂區的檜木原始林步道。（林務局提供）

呼應交通部觀光局2021「自行車旅遊年」，雄獅旅遊超前部屬，現場販售自行車、鐵道和跳島行程。（雄獅旅遊提供）

交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」。（黃采薇攝）

多家業者在本屆「ITF台北國際旅展」主推國旅山林、鐵道旅遊，以精緻、深入的類型化旅遊商品吸客。交通部觀光局將明年訂為「自行車旅遊年」，雄獅旅遊超前部屬，現場販售自行車、鐵道和跳島行程，規劃主題路線，更設立自行車專屬展示區，預計於全台旅遊熱點設站，搭配雄獅巴士行程並載運自行車，旅客下車後可直接騎單車玩景點，「南投集集單車走讀1日遊」僅899元起，自行車環島台北出發9日行程2萬9900元起。

以往主推日本、歐洲團的山富旅遊、華友旅行，轉型改走國內單點式深度旅遊，山富祭出「花東迎曙光3日」7888元起，另推「送愛到台東3日」1萬6800元起，11月27日將送愛到台東，前往台東割稻體驗慶豐收、參訪孩子書屋，業者將捐贈1公噸池上有機米給當地偏鄉兒童。

華友旅行社則改推阿里山鐵道豪華行程，3天2夜行程1萬8000元起，8人即可成團，業者透露，旅宿加嚮導、駕駛等隱形成本，這些都反應在團費上，可惜國人普遍接受度較低，9月份推出精緻國旅行程多為老主顧購買。此次旅展除國旅外，華友表示，還有推廣奧地利、捷克、瑞士、比利時等國的山林鐵道行程，且語帶無奈，「保守預估須等到明年底，海外旅遊解禁才能成行」。

林務局在旅展現場打造一秒入山林的「國家森林館」展場，精選花季饗宴、林鐵行旅、夜觀漫遊與森林健行4大主題，共34個遊程、148條步道，提供新手及全家深度體驗的山林遊程。「國家風景區自行車旅遊館」則推出16條台灣經典自行車遊程，現場還提供互動式自行車體驗裝置、趣味VR遊戲，讓民眾體驗自行車旅遊的魅力。

(中時 )