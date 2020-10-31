中信兄弟今天在台灣大賽首戰以2比4不敵統一獅，其中比賽關鍵就在於10局上一、二壘有人時沒能適時換投，反讓統一代打的潘武雄揮出3分炮，賽後總教練丘昌榮也把敗責一肩扛，「這場比賽是輸在我的調度。」

前9局打完雙方戰成1比1，延長賽10局上，統一在1出局後林安可、唐肇廷接連敲安，此時兄弟並未選擇換投，反讓鄭凱文繼續面對潘武雄，他在2好1壞後被敲出全壘打，儘管下個半局從陳韻文手中追回1分，但張志豪遭到三振，留下滿壘殘壘。

賽後丘昌榮坦言10局上的調度確實有瑕疵，「當時小黑（吳俊偉）已經準備好，但鄭凱文一整年、尤其在下半季表現的都不差，危機也都化解得很好，所以在取得2好球後（失投）有點可惜。」

「那個調度以結果論我是有瑕疵的，這場比賽球員都已經盡力了，也都表現得很好，這場是輸在我的調度。」除了將敗責一肩扛，丘總也肯定球員今天的表現，「但首戰感覺球員有些綁手綁腳，前五局打完感覺都是很緊繃的狀態，希望球員能盡快調整過來。」他也透露，第二戰的先發打線也做出微調。

而此役先發8局失1分的羅傑斯則表示，自己的狀況感不錯但結果不好，第1場沒幫球隊拿下勝利有點可惜，但接下來還有比賽，就是每一場繼續努力贏下來，「接下來球隊若有需要我還是會繼續貢獻，畢竟我來到這邊就是要為球隊拿下總冠軍。」

(中時 )