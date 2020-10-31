今年秋冬台北有哪些最新的景點？怎麼玩才是最好玩的呢？北市為擴大推廣秋冬旅遊與品牌節慶，在今年冬季準備了一系列大型活動，一路從2020年底玩到2021年初，而這次北市政府以「開箱台北」為主題，參加10月30日至11月2日的2020台北國際旅展，主推2021台北燈節在萬華舊城區舉辦，搭配艋舺無圍牆博物館精神，邀請更多民眾深入巷弄重新認識台北在地的歷史風貌與民俗活動。

北市府觀傳局於10月31日上午於臺北館舉辦造勢活動，邀請北市副市長蔡炳坤、觀傳局長劉奕霆、行腳節目主持人肯納以及帥氣型男賀少俠，以及人氣明星熊讚共五大男神與民眾一起熱舞同樂，也抽出5位幸運民眾，贈送總價值超過萬元以上限量好禮，現場氣氛十分熱鬧。

蔡炳坤表示，台北今年冬天連續舉辦許多精彩活動，有青山王祭，台北跨年活動、三貓系列活動、過年期間必去的台北燈節，所以邀請民眾來探索你所未見的台北。

為強化台北是秋冬旅遊最佳首選，觀傳局更將台北館北門打造成「會動」的城門，以宣傳動畫來替秋冬旅遊最佳首選「台北」揭幕，其中動畫將會把台北燈節主視覺，以及經典小鎮貓空結合，點亮不同特色的創新風景，並將提前揭示人氣貓熊明星「圓寶」，預計會讓現場民眾驚喜連連。

此外，旅客只要走進城門，就可以在展區內結合最新台北品牌視覺插畫，推廣秋冬兩大節慶盛會包括跨年必去的2021台北最HIGH新年城、台北燈節，再到貓空品味台北特有的包種黃金茶湯，從巷弄城區到山城小鎮，將北市打造成主題攝影棚，每一個角落都超好拍，邀請民眾來台北館拍個過癮，並將美照上傳社群平台，讓外地人發現多樣的臺北，讓本地人看見不同的替代台北。

觀傳局指出，這次台北主題館也充滿驚喜，為鼓勵活動產業化，星級旅館旅遊區可說是強檔陣容，邀請到了跨國旅館集團台北晶華酒店，推出台北冠軍紅燒牛肉麵的南港老爺行旅、獲得2019年「臺灣服務業大評鑑」商務飯店類金牌獎的Just Sleep捷絲旅、以及2018-19臺北米其林指南推薦的設計型飯店HOME HOTEL，更因應旅遊自由化趨勢，邀請到線上旅遊體驗平台KLOOK，推出臺北超過15家星級住宿與吃到飽超值票券，現場也將出現小型「熊讚辦公室」，販售廣受熊粉喜愛的熊讚紀念品，熊讚也將在10／31短暫逗留辦公；當然還有新型態觀光交通工具北市雙層觀光巴士推出多樣主題套票。

此外，還有台北夜間旅遊必訪聖地，全台首家時尚瓶裝雞尾酒-WAT酒吧；貓空在地文化方面少不了當地必訪茶餐廳阿義師的大茶壺、爆紅霜淇淋茶甜點店貓茶町；永康街則是邀請到曾獲國際「DFA設計獎」的創新茶品牌不二堂，必吃人氣下午茶有紅玉滿赤心雞蛋糕；當然更有線上票券販售平臺tofu網等共13家業者，於展期間推出最人氣、特色商品。

台北主題館也和業者推出城市聯名商品，例如不二堂結合台北品牌延伸插畫推出的「世界城市茶旅行禮盒-臺北站」、為呼應動物園熊貓的誕生，紅玉滿赤心雞蛋糕的「熊貓造型雞蛋糕」首次大公開，WAT酒吧的專屬「台北特調」-艋希多雞尾酒與文山騷兒雞尾酒、阿義師的大茶壺推出的「貓空鐵觀音茶豆奶」，為刺激購買慾，台北館更推出了滿額禮特別活動，展期間於台北館累積消費200元便可獲得熊讚面膜，消費500元更可加碼獲得限量限定圓寶口罩。

(中時 )