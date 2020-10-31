美國總統大選將於11月3日舉行投票，最終誰能贏得大選，引起全世界關注，而目前的情況是，總統川普在多份民調中均落後民主黨候選人拜登，而美國民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）的最新結果也顯示，拜登贏過川普7.8個百分點。

美國總統大選投票日進入倒數階段，川普和拜登陣營之間的廝殺也進入白熱化，但即便川普祭出「地獄筆電」等招式猛攻拜登，依然難以翻轉民調結果

，美國民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）的最新民調結果顯示，川普以43.5%的支持度落後拜登51.3%支持度達7.8個百分點，同時，《中時新聞網》也為您整理數份最新美國總統大選民調結果：

CNN(有線電視新聞網)在10月23日到10月26日所進行的民調結果顯示，全美有42%民眾支持川普，有52%的人支持拜登，支持其他候選人的則為1%，都不支持的也有1%，另外還有2%則沒有表示意見。

FOX NEWS (福斯新聞)在10月27日至29日進行的民調結果顯示，有44%的美國民眾支持川普，52%的人支持拜登，另有2%的人支持美自由意志黨的總統候選人Joanne Marie Jorgensen(喬根森)，還有2%的人尚未決定。

CNBC(全國廣播公司商業頻道)在27日公布的最新民調顯示，全美有42%的民眾支持川普，有51%的民眾則支持拜登。

NBC新聞網選取全美10份最新民調家統計後的最新結果顯示，有43.7%民眾支持川普，而支持的拜登的則有51.7%。

民調機構拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）30日公布最新民調，結果顯示，有46%美國民眾支持川普，49%支持拜登，4%支持其他候選人，另外還有2%則還未決定。

民調機構Hill-HarrisX在10月25日至10月28日進行的民調結果顯示，註冊選民中，有42%支持川普，有46%支持拜登；在可能選民的部分，有45%支持川普，49%則支持拜登。

路透社(Reuters)和易普索民調公司(ipsos)28日公布的最新民調結果顯示，在註冊選民中，有39%的選民支持川普，51%的選民支持拜登；在可能選民的部分，支持川普的選民有42%，支持拜登的則有52%。

大部分的民調結果都顯示拜登仍居於領先，其中值得注意的是，日前民調機構「拉斯穆森報告」公布的民調結果顯示，川普獲得48%「可能選民」（likely voters）的青睞，而拜登則囊括47%支持度，川普一度翻盤，但該機構30日時公布的最新民調則顯示，拜登重新取回領先。

對於美國民調的結果，前立委沈富雄日前在政論節目中直言，連搖擺州都不搖擺了，川普想要翻盤的機會很低，且川普要若翻身，起碼要拿下搖擺州當中的賓州和羅羅里達州，再帶動一些小州，因此他覺得川普是沒希望了，而拜登和川普在選舉人票上最終差距，大概會落在150張左右。

(中時新聞網)