（興大校長薛富盛（前排左3）及程泰集團董事長楊德華（前排左2）等人，31日共同為興大「智慧機械技術研發中心」大樓用鏟動土。圖／劉朱松）

由中興大學傑出校友、程泰集團董事長楊德華，捐贈「智慧機械技術研發中心」大樓，31日在興大機械系實習工廠原址，舉辦開工動土典禮，新大樓基地面積約1,800平方公尺，為四層樓建築，未來將作為智慧機械技術研發基地，提供研發、課程及學生實習等使用，期許為中部培育智慧機械產業人才，並進行產業技術研發、推廣與服務。

楊德華說，智慧機械技術研發中心大樓，將分二期興建，第一期工程斥資五千萬元，先興建一樓，因要申請建照，預定1年後完工；至於二期工程，未來將興建二至四樓，預計投資八千萬元建置。

楊德華為興大機械系第二屆校友，其所創立的程泰集團，為國內著名工具機與精密機械大廠。他在經營事業有成之餘，也長期關注母校興大的發展，迄今已連續八年每年贊助超過170萬元，舉辦全國性大專院校「精密工具機與智慧化技術專題實作競賽」，對於國內工具機與精密機械的人才培育，更是不遺餘力。

楊德華考量興大機械系長期發展，特別捐贈興建「智慧機械技術研發中心」大樓，盼望藉此一微薄之力，讓莘莘學子的無限潛力，有空間可揮灑，為國內培育更多優秀的智慧機械人才。

楊德華指出，教育是人類社會發展最核心的關鍵，學校培育優秀的人才為企業所用，企業回饋資源，提供學校培養人才，這是社會進步的良性循環。

興大校長薛富盛表示，機械系成立1964年，與台大及成大機械系，差不多同時成立，該校機械系見證台灣產業發展，並為智慧機械及智慧工具機等領域，培育了無數的人才，程泰集團董事長楊德華，是興大傑出校友與機械系的傑出校友，過去很長的時間，楊德華積極參與興大校務發展，及組織校友總會，凝聚校友的向心力，發揮莫大的作用。

興大機械系的智慧機械技術研發中心大樓，31日開工動土，興大特別感謝楊德華與程泰集團副總裁楊丞鈞，對機械系及母校積極投入。

薛富盛說，現在科技以機械為本，不管是人工智慧、大數據、「區塊鏈」及物聯網，都離不開機械的範疇。尤其，台灣中部也是精密機械、智慧製造的大本營，所以，我們未來在台灣產業發展當中，將可扮演更積極、更重要的角色。

(工商 )