有人形容，結石的痛勝過女性生產時的痛，痛起來不僅會臉色發白、冷汗直流，甚至想在地上打滾，而且無論怎麼更換姿勢都痛！有結石的人，這時血尿、疼痛的機率也高，然而，可別輕忽結石的嚴重性，痛起來不僅要人命，長期忽視還能可能導致腎功能缺損！

泌尿系統出現結晶阻塞通道 即會形成尿路結石

泌尿科醫師高偉棠說，一般人常聽到的腎結石，其實與輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石統稱為尿路結石或泌尿道結石。從結石的成因來看，是因為尿液中的陽離子與陰離子產生碰撞而出現沉積性結晶體，一旦結晶體過多，就會吸附在泌尿系統器官中。

高偉棠指出，水分的代謝絕大部分須經過腎臟，形成尿液後經由輸尿管、膀胱、尿道排出，因此，只要泌尿系統的任何一處路徑中出現結晶體，堵塞了通道，就會形成尿路結石。

每10人就有1人有結石 放置不處理恐洗腎

尿路結石不但是夏天泌尿科相當常見的疾病，台灣地處亞熱帶也是好發的區域，有統計指出，國人約每10人就有1人有結石。高偉棠也提及，一個人一輩子會有結石的機率為6成，而盛行率與所居住的地區、工作都有關聯性。

不過，別以為結石是舍利子，留著無妨。高偉棠說，結石其實是細菌與髒東西的綜合體，對健康造成的直接傷害就是感染，尤其是女性，經常覺得尿尿很熱、腰有點痛，分不清是泌尿道發炎或結石時，如果反覆發生，或以抗生素藥物治療兩週後又復發，就會高度懷疑是有結石；另外，臨床也見有糖尿病患，只要體內有一點點結石，就引發敗血症，最終導致腎臟積膿、影響腎功能，造成腎臟衰竭而須終身洗腎。

尿路結石與遺傳有關 日常這些行為也是幫兇

一般來說，尿路結石與遺傳有關，如果父母有結石，子女成年後得到結石的機率也比一般人高，但除了遺傳外，男性、中壯年（約30～50歲）、藍領階級是結石的高危險群；國內統計，男性與女性的結石比例約二比一，推估與工作型態有關。

此外，若飲食太過精緻、太鹹或含鈣量過高，有結石體質又特別喜愛豆類製品、菠菜、動物內臟或海鮮類等的人，發生結石的機率也會較高。當然，如果經常有排尿不順、攝護腺肥大、痛風，或者曾經動過手術使尿道狹窄的人，也容易形成結石。

至於若長期藥物服用某些藥物如胃藥、治療青光眼的藥，也恐怕易生結石；另一個影響因素，則是水質問題，有些地區的水質礦物質成分高，當地居民的結石發生機率也會提高。

結石通常不會有症狀 突發腰痛、血尿最常見

結石最常見的症狀就是劇烈疼痛，且這種痛不會因為姿勢改變而獲得緩解，發作時間也不一定，痛感又是一波波的，高偉棠形容，結石的疼痛為｢痛如刀割」，是屬於深層的痛，有時多喝水、痛點還會移動，有時還可能出現發燒，且有泌尿道發炎症狀如頻尿、解尿灼熱、濃稠、有怪味等。

如果分別來看，腎結石通常不會有症狀，除非是石頭掉到輸尿管造成阻塞，才會有突發性的疼痛。只是腎結石引起的疼痛，通常是在腰側肋骨處，且是突然間發生的疼痛，也不會因為姿勢轉換而減少疼痛感。

若是卡在輸尿管的結石，疼痛發作時就會有劇烈的絞痛，痛感屬於放射狀，且可能連腹股溝、大腿內側，甚至連睪丸都痛，疼痛又是一陣一陣的，有時還會伴隨明顯的血尿，此外，輸尿管就在脊椎旁邊，前方就是小腸與大腸位置，若因結石而阻塞就會釋放發炎因子刺激腸道，有時會出現噁心、嘔吐等現象。

血尿又疼痛多是結石感染所致 3情況小心是癌

尿道結石時，也有激烈性的疼痛感，或有排尿不順、血尿等症狀，有時甚至在性器官可以摸到結石。高偉棠說明，血尿是結石很典型的症狀，有血尿又疼痛是好事，有十之八九都是結石與感染所致，偏向良性疾病，但若有血尿卻不痛，年齡又大時，才需要特別留意恐為癌症居多。

結石成長的速度與體質、結石成型態有關。有些病患體內的結石10年仍維持在1公分，但有結石體質的人，即使經過治療清得很乾淨，半年後可能還會再長。

大多數結石定期追蹤即可 有這些狀況應積極治療

至於是不是所有的結石都一定要處理？有些石頭會靜止不動的在腎臟中待著，可能只會偶爾痛一下，長的很慢，對腎臟的功能不會有影響，因此，只要定期追蹤就好，但若是男性有攝護腺肥大問題又合併有膀胱結石時，建議積極處理。

高偉棠表示，比較擔心的是，有些因結石造成疼痛而急診的病患，會在打一針不痛之後，卻不到門診繼續追蹤，可能三個月後又因為痛或血尿就診，一拖再拖，最後導致敗血症或腎功能不好，相當危險，還可能致命。值得一提的是，結石可大可小，雖然有4成的人可能終其一生不會發作，但對於有結石體質的人或曾經接受過治療又復發的病患，實在不能輕忽。

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(中時新聞網)