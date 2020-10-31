教育部體育署為強化各地方推展全民運動之人力，輔導縣市政府組成「運動i臺灣 i運動大使團」，做為各縣市辦理體育活動時的堅強後盾，使全民運動風氣深根茁壯。 為感謝志工團隊今年在疫情影響下仍持續投入體育運動志願服務的工作，協助各項活動圓滿完成，特別舉辦「109年運動i臺灣志願服務表揚活動」，感謝志工們以行動支持臺灣體育運動。期待更多朋友一起加入i運動大使團的行列。

教育部體育署為了感謝各縣市i運動大使團及其志工奉獻投入服務，並且在疫情影響的情況下仍配合協助各項活動，今天特別在華山1914文化創意產業園區舉辦「109年運動i台灣志願服務表揚活動」。

本次表揚評選共有11個縣市報名「團體獎-i運動大使團」及13個縣市報名「個人獎-i運動大使志工」，在各縣市輔導之下皆具豐富且多元的服務特色，都非常值得予以讚揚及肯定，在表揚獎項有限下，評選委員在經過幾番熱烈的討論，最後由桃園市、台東縣、彰化縣獲得「團體獎-i運動大使團」，而志工個人獎部分由基隆市董富生、台北市吳春燕及桃園市劉淑芬等13位志工獲得「個人獎-i運動大使志工」。

團體獎部分，桃園市是移工人口較多的縣市，桃園市i運動大使團特別組成由來自大陸、越南、印尼籍等新住民志工團，也由新住民志工擔任社區的舞蹈老師，協助推廣新住民體育活動、而以婆婆媽媽所組成的娘子軍-彰化縣i運動大使團，今年特別與溪湖國中籃球隊結合，為團隊注入活潑的助力，更與環保局、衛生局、警察局等單位合力宣導各項活動資訊的推播，而在地廣人稀的台東縣，台東縣i運動大使團為有效運用資源，特別將服務觸角延伸到偏鄉進行活躍樂齡運動巡迴，照護偏鄉高齡者的健康並活絡偏鄉運動風氣。

個人獎的部分，基隆市i運動大使團董富生是參與基隆市體育會活力舞健康委員會，是一群由熱愛活力四射的婆婆媽媽所組成的舞蹈志工團，董富生在團隊裡可說是萬綠叢中一點紅，相當耀眼，不僅參與志工團的活動服務，也時常發揮拍攝專長，配合體育活動服務現場協助影像的紀錄，是一位體育志工也是一位熱心的攝影志工。

台北市i運動大使團的吳春燕不僅在EXCEL文書處理方面有專業，在活動協助如佈置、搬運服務時，力量的展現也不亞於男性，是一位文武雙全的體育志工。

桃園市i運動大使團的劉淑芬因為喜愛運動而成立運動指導志工團，在劉她的帶領之下，志工團有超過百名的教練與超過千位的學員，是位桃李滿天下資深的運動指導志工，這些獲獎者都是每項活動能圓滿完成的那塊重要拼圖，不可或缺的一員。

體育署為表達對這些默默付出「志同道合」志工夥伴一個鼓勵，也感謝所有志工無私的奉獻，特別邀請到奧運跆拳道金牌選手陳怡安及奧運划船代表隊選手汪明輝兩位傑出的運動員一同出席表揚活動，因為這群志工夥伴們與傑出運動員一樣，都是為了運動、熱情，追求自我的人生目標，也希望透過本次活動，期許未來有更多對體育運動服務有共同志趣的志工一起加入i運動大使團的行列，用運動帶出美好的健康人生，用服務創造人生無限的價值。

(中時 )