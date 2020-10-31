史恩康納萊與第一任妻子Diane Cilento婚姻最終不歡而散。(達志影像)

被封為史上最性感男人的英國資深演員史恩康納萊（Sean Connery），今(31日)被證實於昨晚睡夢中離世，享耆壽90歲。他昔日在007系列電影扮演特務詹姆士龐德走紅全球，早年私生活也如龐德般風流，女朋友一個接一個，直到後來遇上了第二任妻子、摩洛哥畫家羅克布蘭（Micheline Roquebrune），才終於收心，從情場浪子變身愛妻好男人。

史恩康納萊當年憑著一口蘇格蘭口音加上英俊外表走紅，現實生活中的他，情史也相當豐富，據港媒東網報導，他50年代因演出舞台劇《South Pacific》邂逅女星Carol Sopel，但最終卻因他玩世不恭的形象，被女方家人反對戀情導致分手。

後來史恩康納萊又戀上導演之女Julie Hamilton、兩人愛到情濃時，女方更盛讚他是自己人生中見過最美的事物。而風流倜儻的史恩康納萊，連人妻也照追不誤，曾向已婚爵士女歌手Maxine Daniels發動攻勢，但最終被拒絕。

史恩康納萊與第二任妻子羅克布蘭牽手45年，感情恩愛。(達志影像)

1962年，32歲的史恩康納萊娶了Diane Cilento，並育有一子Jason，可惜這11年的婚姻並不快樂，Diane更在自傳中指控遭史恩康納萊家暴，最終走上離婚一途。

一直到70年代，史恩康納萊在高爾夫巡迴賽上遇見身形嬌小的摩洛哥畫家羅克布蘭，她與史恩康納萊一樣都歷經了一段失敗婚姻，也一樣在上段婚姻中育有小孩。兩人相識5年後，決定在1975年步入禮堂，相伴超過45年，史恩康納萊更曾大讚妻子是他人生最愛，是個零缺點的完美女人。

(中時新聞網)