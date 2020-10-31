華盛頓郵報關於台灣關切民主黨候選人拜登若當選，將如何與大陸往來的報導刊登後，駐美代表蕭美琴、口譯哥趙怡翔紛紛推文，強調蔡政府對美大選無選邊站。對此，國民黨國際部主任李大中說，此舉無疑此地無銀三百兩、欲蓋彌彰。

李大中指出，面對各界的疑問，民進黨在事後再次企圖以「不要消費台美關係」來當萬用擋箭牌，忘記自己才是消費台美關係的常客。

李大中表示，民進黨執政已進入第5年，應該有更宏觀的視野與負責任的謙卑精神，以維護台灣的最大利益為最優先考量，掌控所有權力與資源，就更應務實爭取美國朝野與各界的理解與支持，這才是當做的事情，而非一有事情，就慣性卸責給輿論與在野黨。

根據華郵在同一篇報導中，提到身兼民進黨國際部主任的綠委羅致政受訪時說，華府沒有人支持對北京交往，交往已死。國民黨國際部副主任何志勇說，其實這種說法並非是拜登的立場；李大中補充，拜登陣營反對美中脫鉤，也反對新冷戰。

何志勇表示，中華民國的國家利益，不應該被民進黨政府，為了自身利益，硬是扯進美國國內的政治角力，以及總統大選，尤其是不該赤裸裸選邊押寶，毫無忌憚。

何志勇憂心，萬一選舉結果與民進黨預期有落差，台灣要如何自處？民進黨人豈能在選前幾日開始切割就算是有交代呢？

(中時 )