台南長榮大學鍾姓女大生遭28歲高雄男梁育誌性侵殺害並棄屍，引起全台憤怒，女大生母親獲知消息後悲痛不已，表示希望梁育誌上絞刑台「一命償一命」，父親也喊話希望能夠對梁處以極刑，不少網友也紛紛前往廢死聯盟臉書：「出來講話啊」、「快把兇手帶回家教化」。

鍾姓女大生遭殺害，引發高度關注，不論是案發的台鐵便道路燈第一時間全數修復，總統蔡英文也對家屬以及大馬人民道歉，除此之外由於一個月前就有同校女學生碰過同樣情形，幸運逃過一事，事後卻疑似遭警方吃案，也讓行政院長蘇貞昌震怒，要求內政部長徐國勇親自南下調查。

鍾姓女大生父母得知女兒命喪台灣後，崩潰不已，更要求台灣司法單位極刑處置梁育誌，不少網友也轉而至廢死聯盟臉書留言痛罵「人家父母要求死刑，廢死的快出來回應啊」、「大馬頭條新聞，丟臉丟到國外」、「會不會跑去跟死者家屬說反對死刑」、「這麼大事情怎麼都當沒看到」、「裝死聯盟」、「快去幫梁育誌說話啊」、「整天裝清高，受害者人權在哪」，但也有零星挺廢死成員反擊：「只有廢死聯盟關心受害者家屬而已」、「關廢死聯盟什麼事」、「一堆情緒性留言，廢死幹嘛回應」。

對此廢死聯盟稍早也PO出長文，但並非對事件回應，而是分享同志遊行過程，繼續宣揚廢死理念，聯盟執行長林欣怡至今也未做出任何相關回應。

(中時新聞網)