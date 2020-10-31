台北馬拉松為每年體育界的壓軸賽事，為求城市馬拉松的改變，今年挑戰變換賽道，首度將終點改為台北田徑場，採用起終點不同來設計台北馬拉松賽道，期待帶給跑者不同以往的體驗。

為廣納多方意見汲取經驗，北市政府體育局31日攜手12位各界專家、意見領袖，在台北體育館舉辦「台北馬拉松論壇」，從「馬拉松的賽事規劃」與「跑者經驗分享」兩大主題共同探究台北馬的魅力，活動吸引200位民眾報名參與。

台北馬拉松為與國際接軌，除海外交流取經外，更致力於廣納各專家及市民想法，目標提升賽事活動品質及城市品牌，體育局李再立局長表示，今年台北馬賽道深入城市，期許跑者用腳、用心探索與品味台北魅力，也期盼市民能以熱情來支持台北馬邁向國際知名賽事，成為台北的城市運動名片。

他說，台北馬拉松也有辦理很多系列活動，例如訓練營，會教導參賽者如何自我訓練、調整體能、基礎貼紮、營養補充等；還有每年與民間合作辦理的馬拉松博覽會，希望能促進運動普及、運動產業扎根、提升運動人口、增加運動員就業機會等，改變大眾對運動的想法。

體育局指出，這次論壇邀請不同賽事單位，從賽道規劃、行銷與特色來分析馬拉松各層面，賽道規劃請到中華民國路跑協會曾姿燕主任，代表台北馬拉松賽事承辦單位，介紹今年台北馬賽道變革的原因及所需克服的難題。

新北市政府觀光旅遊局秘書室章世政主任則從觀光行銷的角度，分享烏來峽谷馬拉松與新北市鐵道馬拉松接力賽成功行銷當地的關鍵、台南市政府教育局吳國珉副局長分享剛完美落幕的古都馬賽事特色，恰巧也是疫情緩和後第一場由政府單位所主辦的大型馬拉松賽事。

近年來，隨著路跑運動的風氣持續成長，關於素人跑者奪牌的傳奇故事儼然成為跑友們訓練的目標，本次論壇邀請不同領域的素人跑者出席，共同分享對於台北馬的參與經驗，大佳路跑團幹部蘇柏宇將以身兼跑者、賽道志工雙重身份，講解已連續籌備四年的賽道補給站志工團經驗、以及跑團朝向品牌化發展的目標。

有「市民跑者之王」號稱的李智群，將以台北馬官方訓練營總教練的身份，提供賽前的訓練大補帖，並對於台北馬變更賽道的路線提出配速方針，期許跑者們順利征服全新面貌的臺北馬。

此外，75歲的「世界六大馬」征服者林觀芝，以五年內跑完六大白金賽事的經歷，從國際賽的角度給予臺北馬改進與期許意見；而FOX體育頻道當家鐵人主播侯以理，分享自身從事三鐵運動的經驗，讓參與民眾了解如何透過跑步克服主播臺工作背後的挑戰。

論壇為北市運動熱區系列課程活動，體育局為提供市民更多運動的機會，定點規劃多元體育活動，於台北田徑周邊場域辦理一系列運動指導課程。

今年以星光體育課為主題，邀請市民朋友放下白天員工、學生等身分，利用夜晚的時間加入臺北市運動熱區的行列，增加運動知識並培養規律運動習慣，與家人、朋友攜手共度星光陪伴的運動時光。詳細活動資訊請洽活動粉絲頁以及活動報名網站以及臺北馬拉松官網查詢。

(中時 )