美國總統大選投票進入最後倒數，現任總統川普與民主黨候選人拜登都轉赴「搖擺州」做最後衝刺。國民黨立委鄭麗文直指，拜登若連佛羅里達州都贏的話，川普就輸到脫褲子。

鄭麗文在政論節目《TVBS戰情室》中表示，佛羅里達州其實是所有的搖擺州裡，票數最多，也是最指標性的，因為它也是川普過去比較強的一個州。那其他的多數搖擺州，這一拜登大概都領先，幾乎已成定局。所以只剩下一個佛羅里達州，如果拜登連佛羅里達州都贏的話，川普就是輸到脫褲子，然後有可能所有的搖擺州，川普通通都會輸掉。

鄭麗文指出，這次美國大選，破天荒郵寄投票、事先投票，都是比例最高，超過以往的兩倍以上。除了跟疫情有關，還有很多人急著要讓川普下台也有關係，也就是，提前投票的，多半都是支持拜登的。

鄭麗文接著指出，這一次的選舉，應該是美國1904年以來，投票率最高的一次。因為很多人實在是受不了讓川普再繼續擔任美國總統。所以種種因素，其實都對川普非常非常不利。目前佛羅里達州已經投完票了，而出口民調，拜登是領先川普2%到6%。

(中時新聞網)