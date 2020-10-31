（中興大學校友總會理事長的立法院副院長蔡其昌（右1）見證下，中興大學校長薛富盛（左1），親自頒發該校第24屆傑出校友，給行政院國發會主委龔明鑫（中）。圖／劉朱松）

歡慶創校101周年，中興大學31日舉辦慶祝大會暨表揚第24屆傑出校友，今年從產官學界中，共選出12位傑出校友，包含行政院國發會主委龔明鑫、淡江大學校長葛煥昭、采威國際資訊董事長蕭哲君、鴻標建設董事長陳錦標，及澄朗興業總經理林崇億等12人。

與會的興大校長薛富盛表示，邁過百年，展望101年，今年對興大來說，是一個嶄新的開始。學校現正推動兩項重大的校務規畫，一為「復興建成」與「中興新村」兩個校區設置案；另一為醫學院申請與籌備案，這兩項中、長期的規畫，必然將對興大的整體發展，帶來結構性的突破。

隨著興大的成長，原有校區腹地已不敷國際級研究大學之需，若能擴增校區，將可在研究與教學兩方面，達成事半功倍之效。同時，醫學院的設置，更可推動興大成為名實俱符的研究型綜合大學，期盼在全體師生攜手努力下，興大能再創卓越、全面躍升。

慶祝大會各界貴賓親臨祝賀，包含行政院秘書長李孟諺、校友總會理事長的立法院副院長蔡其昌、台中市政府教育局副局長葉俊傑、歷任校長薛敬和、顏聰及蕭介夫等人，為興大101歲生日熱鬧慶生。

今年傑出校友涵蓋產官學界，當選名單為行政院國發會主委龔明鑫、淡江大學校長葛煥昭、高雄師範大學榮譽教授王惠亮、中山大學化學系講座教授謝建台、國家衛生研究院客座教授龔一秦、美國農業部西岸研究中心農產品食品安全和微生物學研究部主任吳啟華、力山工業總經理王冠祥、采威國際資訊董事長蕭哲君、鴻標建設董事長陳錦標、澄朗興業總經理林崇億、明昌國際董事長張庭維，及Golden Grove Trading執行長吳蓉華。

此外，會中也頒發捐資興學獎牌，感謝2019年7月至2020年7月熱心捐贈校務基金，供學校興建校史館、智慧機械技術研發中心、產學合作，及獎助學金等，受獎貴賓包含程泰機械董事長楊德華、財團法人唐德晉文教基金會顧問王昱捷、童綜合醫院主任范洪春、興大玉山學者杜武青、財團法人日月光文教基金會處長蔡振源、九昌投資董事長王逸華、樺欣機械董事長莊嘉郁、財團法人志光林進榮教育基金會董事長邱仕榮、財團法人煦陽溫和大地教育基金會執行長溫若芬、澄朗興業總經理林崇億，及寶宇興公司協理蔡有宜。

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