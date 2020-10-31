第11屆金音獎頒獎典禮10月31日在台北流行音樂中心舉行，本屆金曲獎大贏家阿爆獻出主持大型典禮處女秀，更拿下壓軸大獎「最佳專輯獎」，穩紮穩打表現令人讚賞；而金曲獎鍛羽而歸的9m88，昨打敗勁敵、金曲新人持修，奪下「最佳新人獎」，上台領獎時她鼓勵獨立音樂「己不是地下音樂」，可以是主流、可以站上國際舞台；此外，J.Sheon勇奪三獎，與FUTURE AFTER A SECOND樂團並列本屆金音大贏家。

金音典禮共設計四段表演，透過呂士軒與葛西瓦、美秀集團、J.Sheon與Karencici、Tizzy Bac共六組藝人，量身打造精采演出；J.Sheon昨身兼表演者及入圍者，一連拿下「最佳嘻哈歌曲獎」、「最佳節奏藍調歌曲獎」，並以《巷子內 The Alley》奪得「最佳節奏藍調專輯獎」，他領獎時表情沒有太大起伏、模樣又酷又萌，搞笑致詞：「我流超多手汗，我沒有太多想說的，倒是覺得金音獎的獎盃像開瓶器。」

呂士軒與葛西瓦身負典禮演出開場重任，兩人首度合作事前籌備一個月，並以饒舌方式唱名「最佳創作歌手」大獎，堪稱別出心裁的頒獎橋段之一。葛西瓦更以〈好好走〉拿下最佳民謠歌曲獎，難得正式服裝帥氣出席，他受訪時提到事前有先讓老闆娘張惠妹「驗貨」，幽默地說：「她說還不錯，問我最近是不是有變白。」搞笑表示自己終於有點像人。

許哲珮於典禮開始率先拿下第一個獎項「最佳創作歌手獎」，她哽咽感謝爸媽賜予自己創作能力，坦言月初在金曲獎典禮上坐了一整晚都沒拿獎，因此對於得獎感言沒有太多準備：「唸到我名字時有點驚訝及激動。」透露早上出門妝髮時，大女兒還不讓她出門，笑說：「我對我女兒說，你不讓媽媽去得獎嗎？！」女兒才點頭答應。

今年入圍金曲獎「最佳樂團獎」的「傷心欲絕」樂團，頒發「最佳現場演出獎」及「最佳新人」，其中「最佳現場演出獎」堪稱是本屆金音獎項角逐最激烈的「死亡之組」，入圍者包括LEO王、魏如萱、美秀集團等人，最後由LEO王奪下獎項，他一身運動風裝扮出席，在台上準備領獎致詞時，當場打開礦泉水飲用，不改隨性風格。

9m88。（粘耿豪攝）

呂士軒（右）與葛西瓦。（粘耿豪攝）

許哲珮。（粘耿豪攝）

阿爆獨扛本屆金音典禮主持。（粘耿豪攝）

(中時 )