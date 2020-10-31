日本防衛省宣佈，為了強化應對來自中國大陸與北韓的威脅，將加快發展日本的防衛能力，防衛省已選定三菱重工作為日本下一代隱形戰機的主承包商，來研發日本國產下一代隱身戰鬥機，該戰鬥機預計在本世紀30年代首飛。

《美聯社》報導，日本下一代戰鬥機被稱為F-X，預定於本世紀30年代首飛，它是日本升級其日漸老化戰鬥機隊的其中一項重要工作，用於取代日本和美國聯合研製的F-2戰機。F-2預計將在2035年左右退役，日本防衛省將在2021財年的預算中安排5.56億美元的預算用於研發新戰機。

日本F-2戰機是美日合作開發，已使用多年，面臨必須汰換升級的問題。預計在30年代全替換成下一代隱形戰機。（圖／美聯社）

報導說，三菱重工將決定該專案的其它參與方，包括航空電子設備、引擎和其它零部件製造商。此外，日本還在考慮與包括美國和英國在內的外國企業共同研發一些零部件。

日本航空自衛隊約有290架戰鬥機，由於對來自北韓的導彈與核武計畫的擔憂，日本已購入數十架F-35戰鬥機先行替換現有的F-4戰鬥機，以增強其防禦能力。

多年以來，向美國購買武器是日本平衡對美貿易順差的重要手段，購買F-35同時也回應了美國總統川普支付要求日本分攤更多防務費用的要求，但也有人擔憂過於依賴進口武器會削弱日本本土的國防工業。

防衛大臣岸信夫表示，三菱重工關於商用飛機項目的決定對戰鬥機研發計畫沒有影響。三菱近日剛剛宣佈凍結一款支線客機的製造計畫，以削減成本應對新冠疫情對航空業帶來的衝擊，但該公司表示這不會影響其戰鬥機的研製計畫。

報導說，三菱重工是美國飛機製造商波音公司的供應商，截至9月的上半財年累計虧損5.48億美元，而前一年的利潤為約2.77億美元。

(中時新聞網)