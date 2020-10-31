美國空軍核子武器中心(AFNWC)29日於加州范登堡空軍基地，成功向西太平洋試射1枚義勇兵3型洲際彈道飛彈(ICBM)。這次試射除驗證義勇兵3型的可靠性外，更有嚇阻潛在對手與提供盟國核保護的意味存在；然而，華府選在選前試射，引發外界無限的政治聯想。

空軍新聞稿指出，裝有重返大器曾載具的義勇兵3型，於太平洋時間29日0時27分自范登堡空軍基地升空，並以時速1.5萬英里(約2.4萬公里)飛行4200英里(約6759公里)後，墜落於馬紹爾群島瓜加林環礁。

美空軍試射洲際彈道飛彈。

聲明稿表示，空軍近日多次測試飛彈試射，除驗證美軍核武發射能力並嚇阻潛在對手的妄動外，美國的同盟與夥伴也能獲得核保護傘的安全保證，更可確保ICBM持續滿足發射核武的相關要求標準。

此外，美國的核產業社群、戰略司令部與能源部的部分單位，則可趁試射時蒐集數據並進行分析，進而確定飛彈本體、發射設施、運輸保養與相關人員的具體能力、支援性與準確度。

空軍參謀長布朗(Charles Q. Brown, Jr.)表示，義勇兵3型試射確保美國核嚇阻能力是安全、可信且有效嚇阻對手，也讓美國盟友放心。美方必須持續投資於這種可靠的嚇阻力量，以及能執行此一任務的空軍部隊，這是美軍戰略核三角中反應最為迅速的一部分。

不過，空軍也坦承隨著義勇兵3型的老化，相關保養與維持的挑戰日增。義勇兵3型於1970年服役，使用壽命約10年，如今卻已迎來第50個年頭。義勇兵3型的發射基礎系統遍及全美5個州，共400枚飛彈、450座發射設施與45個發射控制中心，部分啟用日期甚至可追溯到60年代初期。

因此，自2027年起，美軍將以新型洲際彈道飛彈「陸基戰略嚇阻」(Ground Based Strategic Deterrent,GBSD)取代義勇兵。

雖然軍方強調這場試射6個月到1年之前就已安排，絕非針對或回應全球事件或區域緊張情勢；但美國總統大選即將於11月3日登場，敏感時刻試射ICBM難免引人多做聯想。

(中時新聞網)