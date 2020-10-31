美國總統大選倒數5天，究竟誰會坐上大位，各界紛紛臆測。有PTT網友則丟出大數據預測，下任美國總統是川普當選。網友狂推並喊：可怕，跟很多帶一堆公式的預測差不多。

有網友在PTT「政黑版」貼出媒體數據推測，川普會贏得美國總統大選。以美國媒體CNN與Fox news粉絲專頁的貼文分析，對於川普的貼文，CNN都是怒跟潮笑居多， FOX則是讚和愛心居多。以人氣來看，FOX news整體貼文的人氣高於CNN，報導川普演講或競選活動的貼文很快就破萬了，最近尤其熱烈。

網友認為，愛看CNN新聞的群眾多數反川、會投拜登；愛看FOX新聞的群眾多數挺川普、會投川普。

另外，PTT網友再用Google trend去查CNN與FOX news各州的搜尋數，加總後選舉人票大約是拜登227票比川普311票，故預測川普勝。

其他網友紛紛表示，「X，我有預感覺得這篇應該會很準。」、「這個分析不錯喔，跳脫民調錯誤認知。」、「應該會很準。」、「看最近數字投票率會超高，應該是真的吃到首投族的票。」、「這要是比民調準，民調公司就好笑了。」、「成功率感覺有八成以上。」、「選舉也要有激情，以現實人氣，川普這邊氛圍的確大於拜登。」、「先朝聖～有可能命中。」、「這種分析比主流媒體精準。」

(中時新聞網)