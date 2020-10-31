長榮大學鍾姓女學生遭高雄28歲男子梁育誌性侵殺害，父母得知後崩潰不已，要求台灣司法處死兇嫌，對此「宅神」朱學恒表示「很遺憾」，因為台灣至高無上的司法改革不容許一命抵一命。

女大生遭隨機擄人殺害新聞震撼全台，被害者父母要求對梁育誌處以極刑，朱學恒對此則在臉書感嘆，表示「很遺憾」。朱學恒大酸「台灣至高無上的司法改革不容許一命抵一命，台灣的社會安全網也一層又一層的漏接沒保護到受害者。非常抱歉，我們辜負了妳和妳女兒對台灣的期待」。

網友也留言表達不滿：「殺人償命不適用在台灣」、「不行歐 這在台灣都可教化」、「很遺憾，台灣的司法會讓人非常失望」、「宅神別造謠，司法院才說台灣司法滿意度創新高耶」、「從小燈泡時就說好要建立的安全網呢⋯」、「台灣殺人沒在判死的，媽媽恐怕要失望了」、「台灣今年最新趨勢是拚思覺失調無罪」、「判死又如何，反正也不會執行」。

很遺憾，台灣至高無上的司法改革不容許一命抵一命 台灣的社會安全網也一層又一層的漏接沒保護到受害者 非常抱歉，我們辜負了妳和妳女兒對台灣的期待 https://udn.com/news/story/121768/4977630 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年10月30日 星期五

(中時新聞網)