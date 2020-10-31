77歲的楊良雄與恩師吳義農(右)。(大會官方提供)

109年台北市銀髮族暨身心障礙市民田徑挑戰賽，31日在台北田徑場熱鬧展開，台北市長柯文哲特地出席替活動揭開序幕，且為197位出賽選手打氣。另外，全台首位身障youtuber「椅人」也受邀出席，並邀請柯市長挑戰一日輪椅體驗。

柯文哲與參賽者一同做暖身操並表示，今年受疫情影響，上半年活動皆無法舉辦，因此將台北市銀髮族運動會與身心障礙市民休閒運動會合併舉辦。同時台北市也與新北市已共同取得「2025年世界壯年運動會」主辦權，期盼市民也能一同參與國際盛會。

本次田徑挑戰賽分為「200公尺」、「400公尺」及「12分鐘跑走」3個項目，賽程中也特別安排腦性麻痺的「三輪跑步車」競賽，此項賽事為世界帕拉田徑錦標賽中的正式項目。

現場運動體驗活動分別有「飛盤」、「槌球」、「地板冰壺」、「地板滾球」及「手搖車」等5項，其中「飛盤」更是「2025年世界壯年運動會」的比賽項目之一。

高齡92歲的李之瑜是本屆最年長的參賽者，本屆他參加銀髮男子樂齡組200公尺賽事，最終以111秒69完賽，並奪下金牌。軍人退伍的他笑說，「我每天都會去運動中心跑步，有時候還會重訓，期望能一直跑下去。」

銀髮男子活力組200公尺出現超強跑者，69歲的吳義農以37秒98摘金，領先第2名的跑者超過5秒。大學時期曾拿下台灣省運動會(現在全國運動會)800公尺、1500公尺銅牌，大專盃(現全大運)銀牌，但中間因工作中斷運動20年，退休後才重新開始穿上跑鞋，並在民國101年以5分15秒04，寫下60-64歲組1500公尺全國紀錄，目前仍是紀錄保持人。

吳義農透露，「運動已成為生活的一部分，一週至少跑6天，每次1.5小時，約跑2公里，同時也會與國中田徑隊一起訓練，目標明年70歲再度創下全國分齡的紀錄。」

銀髮男子熟年組77歲的楊良雄在200公尺跑出45秒91的佳績奪金，他表示，「吳義農是我的教練，每天與他一起練習，增添樂趣，也能互相陪伴，也因為他找我一起運動，才愛上跑步。」

(中時 )