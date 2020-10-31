統一獅今天在10局上靠著潘武雄代打揮出3分炮，以4比2擊敗中信兄弟，在台灣大賽開紅盤，賽後總教練林岳平談到換代打時機，「事實上有2次啟動機會，但10局上的機會提高，Take也把握住機會。」

此役前五局雙方都未能從對方投手中搶下分數，9局打完雙方也是戰成1比1平手，但統一在10局上的「神調度」，換上潘武雄代打林祐樂，成為勝負分水嶺。

賽後林岳平也談到此役換代打的時機，其實在比賽後段時有2度想要更換代打，但最後都忍住，直到10局上才「啟動」。

「第一次是考慮更換林祖傑，但這就必須要考慮守備、要換一個游擊手，所以那時就在考量要不要做決定。」另一次考慮的就是在9局上高國慶獲得保送後，若是下一棒的蘇智傑有建功，下一棒可能就需要換代打，「但他打了深遠飛球，所以時間點就忍耐了一下。」

最後直到10局上1人出局，一、二壘有人的情況下換上代打，餅總說：「延長賽要再打一輪的機會是比較低，那時就期待左打的發揮，（林）安可跟唐肇（廷）都有辦法上壘，讓我換代打的機會提高了，Take又有把握住投手失投。」

林岳平認為，這是選手一起磨合、打造出來的團隊，從例行賽尾聲統一都挺住壓力，接連贏下好幾場低比分的比賽，「這不只是對年輕球員來說，對球隊也是很好的鼓勵，代表我們是很強的球隊。」

(中時 )