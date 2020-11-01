「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」10月31日在屏東公園舉辦，屏東縣長潘孟安（中）化身主廚，雙鏟齊下炒出美味粄條與民眾分享。（潘建志攝）

「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」10月31日在屏東公園舉辦，現場打造粄條一條街，除了客家面帕粄、閩南粿仔等本土粄條，還有異國風味的越南河粉及不同國家的創意粄食，縣長潘孟安也化身主廚，雙鏟齊下炒出美味粄條與民眾分享。

今年粄條文化節首度召集全台熱炒店，包括日本、美國、韓國、西班牙等不同國籍店家，研發各式創意粄條料理，透過不同族群的米食料理手法，讓客家料理－粄條，呈現出族群融合與創新後的異國新風貌。

縣長潘孟安也以雙鏟炒出一鍋粄條，與現場民眾分享。他說，縣府邀請專家學者組成輔導小組，輔導屏東有潛力的粄食業者，包括餐飲技術、店家經營及產品包裝各方面的提升，有青年回鄉接手家業，希望讓故鄉味粄條能夠發揚光大。

現場也打造粄條一條街，琳瑯滿目的各式粄食料理讓民眾一飽口福，人氣店家也現場炒熱氣氛，民眾下場跟著主廚一起料理，之後還能將美味粄食帶走，另外還有4場粄食DIY活動及情境演示區。

粄條文化節11月7日在竹田驛園舉辦第二場活動，有客家特色產業展售、兒童客家藝文表演、親子組料理趣味競賽，及竹田鐵道花香文青行等客庄文化走讀之旅，縣府客家事務處歡迎大家一起來參加。

(中時 )