屏東在去年底曾發生一起人妻出軌事件。蔡女和陳男為夫妻，然而蔡女疑似慾求不滿，偷瞞著丈夫在外偷吃，還與偷情男子互傳鹹濕訊息，由於深怕丈夫得知自己在外偷吃，妻子假意欺騙丈夫，還哭訴自己受到三次性侵，其中兩次慘遭得逞，剩下一次因路人行經才免去淫魔手的多次摧殘，經檢調單位查證後，才得知原來人妻是假的，妻子早已在外和1名快遞男有私情，全案由屏東地院判定快遞男應付30萬元賠償金。

陳男主張，自己的老婆在去年底時，與1名男姓友人相約在超商內的座位區，邊飲酒邊討論桌遊事宜，豈料妻子不勝酒力，當場醉醺醺意識模糊，當妻子神智清晰時，已是在摩鐵房內的床上，陳男進一步說明，妻子隨後遭到這名男姓友人威脅，揚言若日後不再接受自己邀約，將會把她的性愛影片在網路廣為散播，妻子擔憂只好答應，卻想不到第二次相約時，男子二次性侵得逞，所幸第三次相約見面，一旁有熱心路人相助，才免於繼續遭受男子淫抓摧殘，因此陳男表示快遞男應付70萬元賠償金，才能夠進而了結此事。

快遞男則反駁，兩人的相約都是陳男的妻子(蔡女)主動邀約，而且自己在去年12月中旬，曾前往陳男所經營的藥局道歉，卻遭到陳男言語恐嚇：「如果用奶粉罐敲你的頭不知道會怎樣」，快遞男氣憤立即向陳男提出告訴，要求應付40萬元的賠償金。

經由檢警單位的調查結果，蔡女曾自己傳了12張的照片給快遞男，照片不外乎是裸露或身穿性感衣服的照片，同時還錄製了影片，甚至也說明蔡女是主動與自己發生性關係，甚至還傳了許多親密言語給自己，「連給我打過砲也不敢承認」、「還說你對我是真愛」、「我會拜託他不要提告」，蔡女還曾經在去年的12月中旬曾傳給快遞男5張裸照，還傳訊「這是個是細肩帶小可愛，只到胸下喔！跟前幾點看到的不一樣」、「要不是因為男女有別，種種原因，真想把你整人壓在床上，抱著讓你睡覺」等等，蔡女與快遞男兩人的關係，根本早已超越正常男女之間的關係。

法官認為，雖然是蔡女主動與快遞男兩人主動偷情，但快遞男早已侵害陳男的配偶權，而且干涉他人的婚姻關係，足以破壞美滿家庭生活，但由於快遞男曾提出陳男向自己恐嚇行為，包括其考量之下，全案判決快遞男仍須應付30萬元賠償金給予陳男。

(中時新聞網)